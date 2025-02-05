«Астон Мартин» анонсировал дату презентации болида на сезон 2025 года

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» анонсировала дату презентации автомобиля на сезон 2025 года. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, она состоится 23 февраля.

Автомобиль впервые выйдет на трассу на следующий день после презентации 24 февраля на трассе в Бахрейне. Также отмечается, что 18 февраля в рамках общей презентации в Лондоне «Астон Мартин» представит ливрею автомобиля.

Даты презентации команд Формулы-1:

14 февраля – презентация «Уильямса»;

16 февраля – шейкдаун «Хааса»;

18 февраля – общая презентация ливрей всех команд в Лондоне;

19 февраля – презентация «Феррари»;

23 февраля – презентция «Астон Мартин»;

24 февраля – презентация «Мерседеса».

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