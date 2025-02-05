Кристиан Хорнер рассказал, чем гордятся в «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что гордится фактом отсутствия финансовой помощи извне, несмотря на приток инвестиций от спонсоров, и он убеждён в дальнейшей финансовой стабильности коллектива, глядя на развитие «Королевских гонок».

«Что касается позиции «Ред Булл», то я горжусь нашим отношением к внешним инвестициям, что приверженность компании «Ред Булл» Формуле-1 ещё никогда не была такой сильной, особенно в связи с проектом нового двигателя, и всё, что «Ред Булл» вкладывает в Формулу-1 по всему миру — это масштабная работа по продвижению автоспорта», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.