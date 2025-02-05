Хорнер — об изменениях в Liberty Media: они проходят через эволюцию

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об изменениях в Liberty Media, обладающей правами на Формулу-1.

«Что касается Liberty Media, то, очевидно, они проходят через эволюцию. Грег Маффей проделал огромную работу за время своего пребывания на руководящем посту, произошли изменения, и приятно видеть, что Чейз Кэри возвращается, хотя и в более отдалённой роли, чем была у него ранее.

Когда вы смотрите на силу автоспорта, на спрос, который существует на Формулу-1, на страны, которые настаивают на проведении Гран-при, на инвестиции, которые вкладываются в этот вид спорта, на сделки, подобные сделке с LVMH [Louis Vuitton]. Интерес к «Королевским гонкам» никогда не был таким сильным, как сейчас, потому нам нужно продолжать развиваться в нужном направлении», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Напомним, Дерек Чанг стал новым исполнительным директором компании Liberty Media, заменив предыдущего начальника Грега Маффея. Маффей покинул свой пост в конце 2024 года.