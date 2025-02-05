Бывший инженер Формулы-1 критически высказался о новой директиве ФИА

73-летний североирландский бывший инженер, а ныне эксперт Гари Андерсон высказался по поводу директивы Международной автомобильной федерации (ФИА) TD018Ж, которая направлена на ужесточение проверки гибкости антикрыльев болидов Формулы-1. Проверки станут серьёзнее после восьми этапов сезона-2025.

«Насколько я понимаю, это [изменение] искажает ход борьбы за чемпионство ещё до того, как сезон начался. Теперь явно есть команды, которые потенциально будут хорошо справляться со «старыми» правилами, а другие коллективы могут просто выйти в лидеры после восьми Гран-при, когда ужесточённые проверки начнут применяться», — написал Андерсон в колонке The Race.