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Видео: в «Макларене» продемонстрировали первый запуск двигателя болида 2025 года

Видео: в «Макларене» продемонстрировали первый запуск двигателя болида 2025 года
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Британский коллектив Формулы-1 «Макларен» в социальных сетях опубликовал аудиозапись, на которой записан звук двигателя болида 2025 года. Болид на данный момент носит название MCLXX.

В конце записи слышны аплодисменты сотрудников базы британской команды.

В сезоне 2024 года «Макларен» завоевал Кубок конструкторов, ставший для коллектива первым с 1998 года. По итогам сезона у британцев 666 очков, а пилоты «Макларена» одержали шесть побед в Гран-при в 2024 году. Гонщик Ландо Норрис выиграл четыре Гран-при и стал впервые в своей карьере вице-чемпионом. Его напарник Оскар Пиастри, так же как и Ландо, завоевал свою первую победу в «Королевских гонках» в 2024-м.

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