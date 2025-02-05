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В «Пирелли» подвели итоги шинных тестов, на которых приняли участие «Феррари» и «Макларен»

В «Пирелли» подвели итоги шинных тестов, на которых приняли участие «Феррари» и «Макларен»
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Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола подвёл итоги шинных тестов в Барселоне, на которых принимали участие команды «Макларен» и «Феррари».

«Это были очень полезные тесты, особенно когда стали работать над сравнением различных конструкций для следующего сезона, а также о том, чтобы поэкспериментировать с некоторыми более жёсткими компонентами. Трасса в Барселоне известна как одна из самых требовательных к шинам с точки зрения энергопотребления и износа, поэтому информация, которую мы собрали за эти два напряжённых дня, будет очень важна для дальнейшего развития этого поколения шин.

Это действительно ответственное начало года с четырьмя тестовыми сессиями ещё до начала сезона, и я хочу поблагодарить все команды, которые работают с нами, потому что мы знаем, насколько они заняты в данный момент», — приводит слова Изолы издание Racingnews365.

Следующие тесты «Пирелли» пройдут на автодроме в Хересе на следующей неделе в четверг и пятницу. «Альпин» будет присутствовать в оба дня, а «Макларен» и «Мерседес» проведут по одному дню каждый.

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