На аукционе был продан шлем Михаэля Шумахера из сезона-1992

Во Франции, в Париже, был продан шлем семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, в котором немецкий пилот выступал в сезоне-1992 за «Бенеттон».

Шлем был продан за € 36 000 или же за 3,673 млн рублей.

Фото: Кадр с сайта rmsothebys.com

Следуя информации с официального сайта «Сотбис» (один из старейших в мире аукционных домов. — Прим. «Чемпионата»), который и занимался продажей лота, данный шлем:

Фото: Кадр с сайта rmsothebys.com

1. Один из самых ранних шлемов компании Bell, использовавшихся Шумахером, четвёртый по счету; имеет козырек от дождя и вентиляционные отверстия.

2. Предположительно, его носили во время уикенда Гран-при Германии, но наклейки были изменены из-за ограничений на рекламу табачных изделий.

3. Также данный шлем, скорее всего, использовался в квалификации на Гран-при Бельгии 1992 года.

4. Шлем был подарен нынешнему владельцу (в то время механику команды «Бенеттон») Михаэлем Шумахером после победы на Гран-при Бельгии в Спа-Франкоршам.