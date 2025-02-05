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На аукционе был продан шлем Михаэля Шумахера из сезона-1992

На аукционе был продан шлем Михаэля Шумахера из сезона-1992
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Во Франции, в Париже, был продан шлем семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, в котором немецкий пилот выступал в сезоне-1992 за «Бенеттон».

Шлем был продан за € 36 000 или же за 3,673 млн рублей.

Фото: Кадр с сайта rmsothebys.com

Следуя информации с официального сайта «Сотбис» (один из старейших в мире аукционных домов. — Прим. «Чемпионата»), который и занимался продажей лота, данный шлем:

Фото: Кадр с сайта rmsothebys.com

1. Один из самых ранних шлемов компании Bell, использовавшихся Шумахером, четвёртый по счету; имеет козырек от дождя и вентиляционные отверстия.
2. Предположительно, его носили во время уикенда Гран-при Германии, но наклейки были изменены из-за ограничений на рекламу табачных изделий.
3. Также данный шлем, скорее всего, использовался в квалификации на Гран-при Бельгии 1992 года.
4. Шлем был подарен нынешнему владельцу (в то время механику команды «Бенеттон») Михаэлем Шумахером после победы на Гран-при Бельгии в Спа-Франкоршам.

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