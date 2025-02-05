Работники «Феррари» получат значительную премию по итогам 2024 года

Сотрудники завода «Феррари» получат премии в размере € 14 400 за успешный финансовый 2024 год для компании.

«Мы ожидаем уверенного роста и в 2025 году, что позволит нам достичь большинства наших целевых показателей прибыльности на 2026 год на год раньше запланированного срока. Мы фокусируемся на качестве выручки, а не на объёмах. Я считаю, что это лучшее объяснение выдающихся финансовых результатов в 2024 году, обусловленных широким ассортиментом продукции и растущим спросом на индивидуальную настройку.

Но нам всегда нужно быть уверенными, что подход к бренду правильный. Мы могли бы увеличить объёмы выпускаемой техники, но не сделали этого, так как мы ставим во главу угла качество. Однако у нас есть заказы в Китае, которые охватывают пять кварталов», — приводит слова исполнительного директора «Феррари» Бенедетто Виньи издание Racingnews365.

В 2024 году «Феррари» осуществила поставку 13 752 автомобилей по всему миру, что на 89 больше, чем за 2023-й. Компания также подтвердила, что в 2025 году будет выпущено шесть новых моделей, включая первый электромобиль.