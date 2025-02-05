Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Работники «Феррари» получат значительную премию по итогам 2024 года

Работники «Феррари» получат значительную премию по итогам 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сотрудники завода «Феррари» получат премии в размере € 14 400 за успешный финансовый 2024 год для компании.

«Мы ожидаем уверенного роста и в 2025 году, что позволит нам достичь большинства наших целевых показателей прибыльности на 2026 год на год раньше запланированного срока. Мы фокусируемся на качестве выручки, а не на объёмах. Я считаю, что это лучшее объяснение выдающихся финансовых результатов в 2024 году, обусловленных широким ассортиментом продукции и растущим спросом на индивидуальную настройку.

Но нам всегда нужно быть уверенными, что подход к бренду правильный. Мы могли бы увеличить объёмы выпускаемой техники, но не сделали этого, так как мы ставим во главу угла качество. Однако у нас есть заказы в Китае, которые охватывают пять кварталов», — приводит слова исполнительного директора «Феррари» Бенедетто Виньи издание Racingnews365.

В 2024 году «Феррари» осуществила поставку 13 752 автомобилей по всему миру, что на 89 больше, чем за 2023-й. Компания также подтвердила, что в 2025 году будет выпущено шесть новых моделей, включая первый электромобиль.

Материалы по теме
В «Пирелли» подвели итоги шинных тестов, на которых приняли участие «Феррари» и «Макларен»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android