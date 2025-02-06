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Видео: обращение Гуаньюя Чжоу к поклонникам «Феррари»

Видео: обращение Гуаньюя Чжоу к поклонникам «Феррари»
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Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу в приветственном видеоролике команды Формулы-1 «Феррари» обратился к поклонникам и сотрудником после того, как было объявлено об его назначении на роль резервного пилота.

«Привет, ребята! Я очень рад этому объявлению, что я присоединяюсь к «Феррари» в качестве резервного гонщика. Это большая честь для меня, потому что я буду одним из резервных пилотов, которые помогут команде развиваться.

Я с нетерпением жду момента увидеть всю команду на гоночной трассе. И я рад тому, что возвращаюсь туда, где всё начиналось для меня! Спасибо «Феррари» за веру в меня. И мне не терпится начать эту новую главу вместе!» — сказал Чжоу в видеоролике для команды.

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