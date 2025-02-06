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Легендарный Марио Андретти рассказал, какую цель «Кадиллак» преследует при поиске пилотов

Легендарный Марио Андретти рассказал, какую цель «Кадиллак» преследует при поиске пилотов
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84-летний американский автогонщик итальянского происхождения, чемпион мира 1978 года Формулы-1, Марио Андретти рассказал, какую цель преследует команда «Кадиллак» при подписании гонщиков на дебютный для себя сезон 2026 года.

«В идеале это должен быть человек с опытом выступлений в Формуле-1. Потому мы не торопимся и наблюдаем за рынком», — приводит слова Андретти издание Racingnews365.

Напомним, американский коллектив «Кадиллак», объединившийся с командой «Андретит» в 2026 году станет 11-й командой в пелотоне «Королевских гонок». Ранее Марио Андретти рассказал, какую роль он будет играть в команде «Кадиллак».

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