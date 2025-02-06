Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марио Андретти объяснил, почему никогда не руководил командами

Марио Андретти объяснил, почему никогда не руководил командами
Комментарии

84-летний американский автогонщик итальянского происхождения, чемпион мира 1978 года Формулы-1, Марио Андретти объяснил, почему не занимает высокие руководящие должности в различных командах, включая «Андретти» и «Кадиллак», который дебютирует в 2026 году.

«В какой-то степени этот проект и моё детище. Но я не ищу постоянного места или работы, которая ограничивала бы меня каждый день. Я никогда не хотел быть владельцем команды. Я автогонщик. После окончания моей карьеры было много предложений присоединиться к той или иной команде, и я всегда отказывался.

Как я уже говорил ранее — мне просто хочется иметь базу в паддоке, где я мог бы оставаться», — приводит слова Андретти издание Racingnews365.

Материалы по теме
Легендарный Марио Андретти рассказал, какую цель «Кадиллак» преследует при поиске пилотов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android