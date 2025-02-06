Марио Андретти объяснил, почему никогда не руководил командами

84-летний американский автогонщик итальянского происхождения, чемпион мира 1978 года Формулы-1, Марио Андретти объяснил, почему не занимает высокие руководящие должности в различных командах, включая «Андретти» и «Кадиллак», который дебютирует в 2026 году.

«В какой-то степени этот проект и моё детище. Но я не ищу постоянного места или работы, которая ограничивала бы меня каждый день. Я никогда не хотел быть владельцем команды. Я автогонщик. После окончания моей карьеры было много предложений присоединиться к той или иной команде, и я всегда отказывался.

Как я уже говорил ранее — мне просто хочется иметь базу в паддоке, где я мог бы оставаться», — приводит слова Андретти издание Racingnews365.