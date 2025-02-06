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Ваулз: Хэмилтон — семикратный чемпион Формулы-1, его никогда нельзя списывать со счетов

Ваулз: Хэмилтон — семикратный чемпион Формулы-1, его никогда нельзя списывать со счетов
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Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился ожиданиями от перехода семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Вот что я знаю о Льюисе – он перестраивается после каждой зимы. Он возвращается сильнее, с кем бы ни соревновался, он находит способ улучшиться и выйти на уровень тех, от кого он отстаёт. А если он находится впереди, он находит способ двигаться вперёд. Льюис — семикратный чемпион мира, и его никогда нельзя списывать со счетов», — приводит слова Ваулза Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024. Напарником британца в «Феррари» станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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