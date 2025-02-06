Технический директор «Ред Булл» раскритиковал пожелание Марко по настройкам болида

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше раскритиковал слова советника по автоспорту австрийского коллектива Хельмута Марко, заявившего, что болидам нужно более широкое окно для уменьшения разбалансировки в случае малейших изменений как погодных, так и технических.

«В мечтах вы, конечно, хотите этого, но вы знаете, что общий потенциал уменьшается, если вы увеличиваете окно. Всё, что вам нужно — это правильно подготовиться к каждой трассе, чтобы вы могли предвидеть различные изменения и сложности.

Если вы можете достичь этого, зачем вам расширять окно и снижать общий потенциал автомобиля? Вам нужен самый быстрый автомобиль по сравнению с другими. Я не буду уменьшать общий потенциал путём увеличения диапазона настроек, чтобы упростить использование болида. Вы можете уменьшить потенциал, помогая пилотам управлять автомобилем, но при этом не помогая инженерам управлять автомобилем», — приводит слова Ваше издание Racingnews365.