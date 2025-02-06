Вольф – о перспективах «Мерседеса» в 2025 году: не хотел бы говорить слишком много

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о перспективах немецкой команды в предстоящем сезоне.

«С этими машинами очень тяжело попасть в золотую середину, несколько раз мы это делали. Мы были доминирующими в Лас-Вегасе, но на других трассах не могли бороться за подиум. Поэтому я бы предпочел не говорить слишком много и посмотреть, как мы покажем себя на тестах. Посмотрим, решили ли мы проблемы с балансом и шинами», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Напомним, «Мерседес» стал четвертым в Кубке конструкторов по итогам 2024 года. Джордж Расселл стал шестым в личном зачете, Льюис Хэмилтон – седьмой.