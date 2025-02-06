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Леклер показал лучшее время, опередив Хэмилтона на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне

Леклер показал лучшее время, опередив Хэмилтона на шинных тестах «Пирелли» в Барселоне
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6 февраля в Испании на трассе в Барселоне завершился второй, последний, день шинных тестов «Пирелли». Их особенностью было использование более узких шин, по сравнению со стандартными моделями Формулы-1. Во второй день передние шины были у́же на 25 мм от стандарта, а задние на 30 мм. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временами гонщиков.

Результаты последнего дня шинных тестов «Пирелли» в Барселоне:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:14.971.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:15.815.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:16.759.

Фото: pirelli.com

Также в Барселоне выступала команда «Альпин», но французский коллектив работал не по программе «Пирелли». Как сообщил Алексей Попов в социальных сетях, в «Альпин» работали на двухлетней машине, возможно, для проведения сравнительных тестов между Франко Колапинто и Джеком Дуэном.

Следующие тесты «Пирелли» пройдут на автодроме в Хересе на следующей неделе в четверг и пятницу. «Альпин» будет присутствовать в оба дня, а «Макларен» и «Мерседес» проведут по одному дню каждый.

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