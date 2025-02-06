«Мерседес» представил новые комбинезоны Расселла и Антонелли, разработанные adidas

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о сделке с транснациональной компанией по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas.

В новом сезоне все члены коллектива, включая пилотов, будут носить форму от немецкого бренда. Также будет доступна одежда и для поклонников «Мерседеса».

«Для нас как команды невероятно сотрудничать с таким брендом, как adidas, который действительно понимает, как работать на высочайшем уровне в спорте. Их знания, опыт и внимание к деталям помогут команде и, надеемся, дадут преимущество в борьбе за победы в гонках и чемпионатах», — приводит слова пилота команды Джорджа Расселла пресс-служба.

Фото: Mercedes F1 Team