К 2042 году 80% автомобилей в России будут беспилотными — исследование

Консалтинговая компания «Яков и Партнёры» опубликовала исследование «Робот за рулём: перспективы перехода на беспилотные автомобили в России», из которого следует, что в течение 10 лет четверть машин в стране будут автономными. В более далёкой перспективе — к 2042 году — доля беспилотных машин на российских дорогах достигнет 80%.

«Общий позитивный эффект для экономики России при переходе на беспилотные автомобили мы оцениваем в 4,6 трлн руб. ежегодно, — отметил партнёр «Яков и Партнёры» Максим Болотских. — Данная сумма не учитывает потенциальных эффектов от стимулирования смежных высокотехнологичных отраслей, таких как сенсорика, электроника и ПО. Достижение таких результатов возможно только при продуманном правовом регулировании в отрасли, стимулировании частных инвестиций в технологии автономного транспорта и создании умной инфраструктуры, на которую потребуется порядка 1,5 трлн руб. до 2035 года».

Эксперты полагают, что переход к автономной технике будет происходить поэтапно. Сначала беспилотный транспорт будет внедряться в изолированных средах — на складах и в логистических центрах, затем получит распространение на магистральную логистику и лишь на завершающем этапе станет частью городского транспорта.

Кроме того, из исследования следует, что переход на беспилотные автомобили позволит снизить аварийность, поскольку 88% ДТП происходит по вине водителей, тогда как роботизированный транспорт позволит предотвратить множество аварий и спасти большое количество жизней. Это, отмечают в «Яков и Партнёры», поможет государственному бюджету экономить по 635 млрд рублей ежегодно.