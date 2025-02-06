У команды Формулы-1 «Уильямс» появится новый титульный спонсор

Команда Формулы-1 «Уильямс» близка к заключению соглашения о титульном спонсорстве с брендом Atlassian, австралийской технологической компанией с многомиллиардным капиталом, разработавшую популярный инструмент Jira, сообщило издание Sport Business.

Jira — коммерческая система отслеживания ошибок, предназначена для организации взаимодействия с пользователями, хотя в некоторых случаях используется и для управления проектами.

Ранее в Испании на трассе в Барселоне завершился второй, последний, день шинных тестов «Пирелли», на которых приняли участие команды «Феррари» и «Макларен». Французский коллектив «Альпин» занимался по своей программе. «Уильямс» примет участие в шинных тестах 2 и 3 марта в Сахире.