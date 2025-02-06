Экс-пилот Ф-1: переход Хэмилтона в «Феррари» был осознанным риском

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Карун Чандхок высказался о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Думаю, это [переход] было побуждением. Как узнать, что происходит у соперников? Но он, очевидно, понимал, что происходит в «Мерседесе». Думаю, это подтолкнуло его к мысли: «Возможно, я перейду туда, где ко мне будут прислушиваться немного больше». Думаю, это был осознанный риск. Один раз это сработало, посмотрим, что произойдёт дальше», — приводит слова Чандхока Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024. Напарником британца в «Феррари» станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.