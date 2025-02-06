Ферстаппен — самый высокооплачиваемый пилот Ф-1 в 2025-м, Хэмилтон — 2-й — RN365

Издание Racingnews365 представило рейтинг зарплат гонщиков Формулы-1 в 2025 году. При составлении рейтинга во внимание принимались сведения от различных источников в паддоке. При этом в оценку не входят бонусы и заработок от личных спонсоров.

Первое место в списке издания занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, чей оклад оценили в $ 65 млн. На второй позиции новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон с зарплатой в $ 60 млн (при этом предполагается, что с учётом отчислений от спонсоров его доход может достигать $ 100 млн). Топ-3 замыкает ещё один пилот «Феррари» Шарль Леклер ($ 34 млн).

Базовые зарплаты пилотов Формулы-1 в 2025 году по версии Racingnews365:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 65 млн;

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — $ 60 млн;

3. Шарль Леклер («Феррари») — $ 34 млн;

4-5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — $ 20 млн;

4-5. Ландо Норрис («Макларен») — $ 20 млн;

6. Джордж Расселл («Мерседес») — $ 15 млн;

7-8. Карлос Сайнс («Уильямс») — $ 10 млн;

7-8. Пьер Гасли («Альпин») — $ 10 млн;

9. Александер Албон («Уильямс») — $ 8 млн;

10-11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — $ 7 млн;

10-11. Эстебан Окон («Хаас») — $ 7 млн;

12. Оскар Пиастри («Макларен») — $ 6 млн;

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — $ 3 млн;

14-16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — $ 2 млн;

14-16. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — $ 2 млн;

14-16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — $ 2 млн;

17-18. Оливер Берман («Хаас») — $ 1 млн;

17-18. Лиам Лоусон («Ред Булл») — $ 1 млн;

19-20. Джек Дуэн («Альпин») — $ 0,5-1 млн;

19-20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — $ 0,5-1 млн.

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