Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя — о цензуре мата в Ф-1: вы хотите видеть сильных личностей или маленьких принцесс?

Монтойя — о цензуре мата в Ф-1: вы хотите видеть сильных личностей или маленьких принцесс?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя подверг критике цензуру мата в Ф-1. Также он считает, что ФИА не должна ограничивать пилотов в выражениях.

«Вы хотите видеть сильных личностей или маленьких принцесс? Хотите ли видеть грубых парней, которые могут злиться во время страстной борьбы друг с другом, рискуя всем?

Я понимаю, что у Формулы-1 большинством аудитории являются молодые люди. Но сейчас мы живём во времени, когда они везде могут услышать мат и сами способны употреблять подобные выражения в школах и детских садах. Всему должен быть предел.

Например, если бы ругался Джордж Расселл, реакция публики была бы совсем иной, чем если бы это был Макс. Вы могли слышать, что, когда Шарль выругался, все просто пожали плечами и забыли об этом. А когда Ферстаппен сделал это, все отнеслись к нему так, словно он совершил что-то ужасное.

Вот почему денежные штрафы были бы более справедливыми. Общественные работы и другая подобная деятельность — это хорошо. Но подобные вещи не должны так сильно вредить гонщикам», — приводит слова Монтойи портал GPblog.

Материалы по теме
Монтойя назвал условие, при котором Ферстаппен не сможет победить Хэмилтона в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android