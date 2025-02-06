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Назван новый потенциальный партнёр Nissan — это изготовитель техники Apple и Sony

Назван новый потенциальный партнёр Nissan — это изготовитель техники Apple и Sony
Логотип Nissan
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На фоне провалившихся переговоров с Honda компания Nissan, которая из-за финансовых проблем может быть ликвидирована в течение года, намерена заключить партнёрство с Foxconn — тайваньским производителем техники, который в том числе изготавливает продукцию Canon, Apple, Sony, Xiaomi и многих других брендов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает агентство Reuters.

О том, что компания Nissan может быть ликвидирована, стало известно в конце ноября 2024 года. Из-за падения продаж в США и Японии Nissan пришлось сократить более 9 тыс. рабочих мест и уменьшить производство почти на 20%. Кроме того, в третьем квартале 2024 года компания понесла убытки в размере 9,3 млрд йен (около $ 60 млн). Сообщалось, что если Nissan не удастся привлечь новых инвесторов, компания прекратит существование в течение 12-14 месяцев.

Вскоре начались переговоры о слиянии Honda и Nissan, альянс которых потенциально мог бы стать третьим самым крупным автопроизводителем в мире. Однако, как сообщил целый ряд деловых изданий, в Honda предложили Nissan статус дочерней структуры, а не равноценного партнёра, что категорически не устроило Иокогаму.

Официальных подтверждений этой информации от Nissan или Honda не поступало.

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