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Карлос Сайнс рассказал, почему решил перейти в «Уильямс»

Карлос Сайнс рассказал, почему решил перейти в «Уильямс»
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Новичок «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением о своём решении перейти в британскую команду. С «Уильямсом» Сайнс заключил контракт на 2025 и 2026 год с возможностью продления.

«Я понял, что моё решение должно основываться на двух вещах: проекте и людях. И когда я начал более подробно разговаривать с Джеймсом Ваулзом, я понял, что у «Уильямса» очень солидный проект. Думаю, команда сможет вернуться к борьбе за первые позиции. Это с самого начала заставило меня влюбиться в проект», — приводит слова Сайнса SoyMotor.

В прошлом сезоне Формулы-1 Карлос выступал за итальянскую команду «Феррари». В общем зачёте пилотов по итогам сезона испанец занял пятое место, набрав 290 очков.

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«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота:

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