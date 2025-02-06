Карлос Сайнс рассказал, почему решил перейти в «Уильямс»

Новичок «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мнением о своём решении перейти в британскую команду. С «Уильямсом» Сайнс заключил контракт на 2025 и 2026 год с возможностью продления.

«Я понял, что моё решение должно основываться на двух вещах: проекте и людях. И когда я начал более подробно разговаривать с Джеймсом Ваулзом, я понял, что у «Уильямса» очень солидный проект. Думаю, команда сможет вернуться к борьбе за первые позиции. Это с самого начала заставило меня влюбиться в проект», — приводит слова Сайнса SoyMotor.

В прошлом сезоне Формулы-1 Карлос выступал за итальянскую команду «Феррари». В общем зачёте пилотов по итогам сезона испанец занял пятое место, набрав 290 очков.

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота: