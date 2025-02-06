Джордж Расселл: если у нас в этом году будет подходящий болид, то мы станем чемпионами Ф-1

Пилот немецкого гоночного коллектива «Мерседес» британец Джордж Расселл ответил, чувствует ли он, что достиг уровня претендента на титул чемпиона Формулы-1.

«Да, абсолютно. Я чувствую, что готов [бороться за титул]. Мне кажется, что все эти годы борьбы были годами проб и ошибок. Тем не менее каждый раз, когда нашей команде выпадал шанс на победу, мы им пользовались на все 100%. Это вселяет в меня оптимизм: если у нас будет подходящая машина, то мы сможем добиться этого [чемпионства в Ф-1]», — приводит слова Расселла портал The Sports Rush.

Ранее «Мерседес» представил новые комбинезоны Расселла и Антонелли, разработанные adidas.