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Дэвид Култхард обручился с 29-летней шведской моделью

Дэвид Култхард обручился с 29-летней шведской моделью
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард женится на 29-летней шведской модели Сигрид Сильверсанд. Об этом рассказал его близкий друг Эдди Джордан.

«Хочу особо поздравить моего старого друга Дэвида Култхарда, который только что отправился на Маврикий и обручился со шведской моделью, которая младше его на 23 года!» — приводит слова Джордана GPblog со ссылкой на Boatinternational.com.

Сильверсанд во время беседы с Daily Mail призналась, что предложение стало для неё полной неожиданностью, а также добавила, что Култхард поступил как настоящий джентльмен и сперва обратился к её родителям за благословением.

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