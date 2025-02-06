Кристиан Хорнер: 2025 год будет мегагодом для «Ред Булл»

Руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» британец Кристиан Хорнер ожидает, что предстоящий сезон Формулы-1 будет успешным для команды.

«2025 год будет мегагодом [для «Ред Булл»]. В «Макларене» показали сильное выступление в минувшем сезоне. Однако мы по-прежнему выиграли больше индивидуальных гонок, чем любая другая команда. Почти вдове больше. Опередить Макса будет непросто, но мы не должны недооценивать соперников», — приводит слова Хорнера портал GPblog.

Напомним, по итогу сезона-2024 чемпионом Ф-1 стал пилот «быков» нидерландец Макс Ферстаппен. Таким образом, он завоевал титул в четвёртый раз подряд.