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Зак Браун предположил, кто входит в число претендентов на титул чемпиона Ф-1 в сезоне-2025

Зак Браун предположил, кто входит в число претендентов на титул чемпиона Ф-1 в сезоне-2025
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Руководитель британского гоночного коллектива «Макларен» Зак Браун предположил, кто из пилотов входит в число претендентов на титул чемпиона Формулы-1 в предстоящем сезоне.

«Думаю, Ландо определённо один из фаворитов. Кого ещё я могу назвать потенциальными кандидатами на завоевание титула? Список длинный. Я включил бы Оскара [Пиастри], Макса [Ферстаппена], Шарля [Леклера], Льюиса [Хэмилтона] и Джорджа [Расселла]. Что насчёт итальянцев? Андреа Кими [Антонелли], вероятно, выиграет одну или две гонки. Очевидно, новичку будет сложно провести 24 гонки, не имея нескольких тренировочных дней», — приводит слова Брауна портал GPblog.

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