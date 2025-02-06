Зак Браун предположил, кто входит в число претендентов на титул чемпиона Ф-1 в сезоне-2025

Руководитель британского гоночного коллектива «Макларен» Зак Браун предположил, кто из пилотов входит в число претендентов на титул чемпиона Формулы-1 в предстоящем сезоне.

«Думаю, Ландо определённо один из фаворитов. Кого ещё я могу назвать потенциальными кандидатами на завоевание титула? Список длинный. Я включил бы Оскара [Пиастри], Макса [Ферстаппена], Шарля [Леклера], Льюиса [Хэмилтона] и Джорджа [Расселла]. Что насчёт итальянцев? Андреа Кими [Антонелли], вероятно, выиграет одну или две гонки. Очевидно, новичку будет сложно провести 24 гонки, не имея нескольких тренировочных дней», — приводит слова Брауна портал GPblog.