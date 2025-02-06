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Эдди Джордан дал совет Леклеру, как победить Хэмилтона в «Феррари»

Эдди Джордан дал совет Леклеру, как победить Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан поделился мнением о шагах, которые следует предпринять пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, чтобы побеждать своего нового товарища по команде Льюиса Хэмилтона.

«Леклер в «Феррари» уже семь лет, он знает всех. Он любимец Маранелло. Тем не менее он может столкнуться с сюрпризом. Думаю, у него был определённый настрой на победу над Сайнсом. Но Льюис, как мне кажется, возьмётся за дело с ходу. Ну, пожалуй, ему потребуется две или три гонки. Я бы посоветовал Леклеру включаться сразу», — сказал Джордан в своём подкасте.

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