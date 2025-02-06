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«Перспективы прекрасные. Уже прошёл 4 курса химии». Эдди Джордан — о лечении рака

«Перспективы прекрасные. Уже прошёл 4 курса химии». Эдди Джордан — о лечении рака
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Бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан рассказал о лечении рака и состоянии своего здоровья.

«В данный момент я прохожу курс химеотерапии и чувствую себя отлично. Хочу сказать всем людям — не бойтесь проверять своё здоровье, не откладывайте сдачу анализов [на потом]. Не хочу никого пугать, сейчас есть отличные шансы на то, чтобы выжить.

Во всём мире есть невероятная возможность получить качественную медицинскую помощь. И химиотерапия, похоже, даёт результаты. Я сам прошёл четыре курса химии. В планах ещё два, но никогда не знаешь, завершатся ли они успешно.

Вы бы не хотели, чтобы ваш лучший друг проходил химеотерапию, поскольку это не очень приятно. Но в то же время перспективы у нас прекрасные. Да благословит Бог всех медицинских работников», — приводит слова Джордана портал PlanetF1.

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