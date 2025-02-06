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Вернувшийся после операции мотогонщик получил новый перелом, празднуя успешный день тестов

Вернувшийся после операции мотогонщик получил новый перелом, празднуя успешный день тестов
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Итальянский гонщик Фабио Ди Джаннантонио получил курьёзную травму в первый день тестов MotoGP в Малайзии. Как информирует The Race, спортсмен сломал левую ключицу, из-за чего пропустит остаток тестов. Травма случилась в тот момент, когда Фабио, празднуя окончание тестового дня, допустил падение при попытке встать на заднее колесо после клетчатого флага.

«В конце концов, мы должны оставаться реалистами. Мы должны сказать, что произошло. Правда в том, что он был очень счастлив, ведь он был без байка в течение трёх месяцев. Он был очень счастлив, а когда гонщики счастливы, они пытаются встать на заднее колесо. Он сделал это немного под углом. Такое не должно происходить, но я могу его понять, ведь я сам был гонщиком», — сказал тим-менеджер команды VR46 Пабло Ньето.

Примечательно, что в конце прошлого сезона Ди Джаннантонио перенёс операцию на левом плече и восстанавливался последние три месяца.

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