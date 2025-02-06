Назван пилот, которого хотят видеть сотрудники «Альпина» вместо Дуэна. Это не Колапинто

Журналисты Бен Хант и Ребекка Клэнси обсудили роль пилота французского коллектива «Альпин» Джека Дуэна в команде и то, кто может его заменить.

Клэнси. У «Альпина» есть целый список резервных пилотов, не так ли? Кажется, они просто записывают их, как Франко Колапинто, чтобы они занимали место в команде. Джек Дуэн в данный момент в опасности. Не согласна с мнением, что Оливер Оукс не принимает никаких решений. Мне кажется, он действительно вовлечён в процесс. Будет интересно посмотреть на выступление Дуэна и Гасли. Если Джек покажет себя хорошо, то сохранит за собой место. Мы знаем, что Пьер — победитель гонок. Так что руководство будет очень сильно полагаться на него, как на более опытного пилота. Но абсолютно гарантированно, что в кулуарах будут идти споры насчёт места Дуэна.

Хант. Соглашусь. И если поговорить с людьми из команды, то они скажут, что Пол Арон — это тот, кого они хотя видеть за рулём болида, — приводит слова Ханта портал F1oversteer.