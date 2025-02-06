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Сводный брат Кевина Магнуссена выступит в Формуле-4

Сводный брат Кевина Магнуссена выступит в Формуле-4
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Лука Магнуссен, сводный младший брат бывшего пилота Формулы-1 Кевина Магнуссена, в этом году дебютирует в британской Формуле-4. 15-летний датский гонщик подписал контракт с командой Fortec Motorsport. Об этом информирует её пресс-служба. Ранее Лука выступал лишь в картинге.

«Я невероятно рад сделать следующий шаг в своей карьере и горжусь тем, что сотрудничаю с такой известной и опытной командой, как Fortec Motorsports. Меня уже тепло встретили, и теперь я просто рад появившейся возможности показать, на что способен. Меня ждёт год, полный серьёзных испытаний и ещё большей конкуренции. Огромное спасибо всем моим спонсорам и моей семье за поддержку на протяжении всего пути», — сказал Лука.

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