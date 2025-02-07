Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо снялся в клипе популярной итальянской певицы

Фернандо Алонсо снялся в клипе популярной итальянской певицы
Комментарии

Испанский гонщик команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был замечен в промо клипа популярной итальянской певицы Франчески Микелин на песню Fango in paradiso, с которой она выступит на фестивале Сан-Ремо.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Фернандо занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 70 очков. Его товарищ по команде Лэнс Стролл был 13-м (24 очка).

Недавно известный журналист Скотт Митчелл-Мальм назвал команду Формулы-1, ради перехода в которую Алонсо может дольше не завершать карьеру. В настоящий момент испанскому гонщику 43 года.

Материалы по теме
Эксперт назвал команду, ради перехода в которую Алонсо может дольше не завершать карьеру

Ф1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android