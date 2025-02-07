Фернандо Алонсо снялся в клипе популярной итальянской певицы

Испанский гонщик команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был замечен в промо клипа популярной итальянской певицы Франчески Микелин на песню Fango in paradiso, с которой она выступит на фестивале Сан-Ремо.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Фернандо занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 70 очков. Его товарищ по команде Лэнс Стролл был 13-м (24 очка).

Недавно известный журналист Скотт Митчелл-Мальм назвал команду Формулы-1, ради перехода в которую Алонсо может дольше не завершать карьеру. В настоящий момент испанскому гонщику 43 года.

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