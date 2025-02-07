«Впервые с механической КПП». 17-летний талант «Ред Булл» протестировал машину Supercars

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Пилот молодёжной программы «Ред Булл» британец Арвид Линдблад протестировал машину австралийского чемпионата «Суперкаров». Видео было опубликовано в социальных сетях новозеландского регионального отделения «Ред Булл».

На видео Линдблад признался, что остался впечатлён машиной, но впервые пилотировал автомобиль с механической коробкой переключения передач.

Напомним, в ближайшие выходные Линдблад примет участие в финальном этапе Океанской региональной Формулы. Третья гонка уикенда будет носить статус Гран-при Новой Зеландии. На этапе, помимо пилотов, проводивших полный сезон, выступят гонщики программы «Ред Булл» в «Суперкарах» — чемпион серии Уилл Браун и его напарник по «888» Брок Фини.

На счету Линдблада 312 баллов после 12 гонок сезона, он на 59 очков опережает своего ближайшего преследователя — американского гонщика российского происхождения Никиту Джонсона.