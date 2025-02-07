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Хорнер сообщил, что останется в «Ред Булл» до конца десятилетия

Хорнер сообщил, что останется в «Ред Булл» до конца десятилетия
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что он останется в австрийской команде как минимум до конца десятилетия. Примечательно, что контракт лидера команды Макса Ферстаппена рассчитан до 2028 года.

«Да, моя приверженность команде сохранится до конца десятилетия. И останется абсолютной. В жизни вы всегда учитесь, всегда применяете полученные уроки. В тот день, когда вы решите, что вы всё знаете и умеете, вы начнёте движение назад. Нужно всегда использовать полученные уроки, чтобы попытаться сделать что-то лучше в будущем.

Комментарии от соперников? В этом бизнесе нужно быть очень толстокожим и просто сосредоточиться на своих убеждениях и обязательствах. У нас потрясающий коллектив. У наших сотрудников огромная преданность и страсть к тому, что они делают. Без этой страсти мы бы не достигли тех результатов, которые есть», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

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