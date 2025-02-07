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Ферстаппен купил новый частный самолёт

Ферстаппен купил новый частный самолёт
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен приобрёл новый частный самолёт. Об этом сообщает издание Daily Express.

Как информирует источник, Ферстаппен купил бизнес-джет Dassault Falcon 8X. Ранее Ферстаппен пользовался Dassault Falcon 900EX — на нём нидерландец летал на протяжении последних пяти лет.

Ферстаппен купил свой первый частный самолёт в 2020 году у миллиардера Ричарда Брэнсона примерно за € 12 млн. Помимо Ферстаппена, его самолётом часто пользуются и другие пилоты Формулы-1 — например, Ландо Норрис. Новый самолёт Макса может преодолеть расстояние 11 945 километров без дозаправок, что позволит Максу летать на дальние этапы Формулы-1 без дозаправок.

Новый самолёт Ферстаппена был выпущен в 2022 году. Сообщается, что он обошёлся Ферстаппену в $ 42 млн.

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