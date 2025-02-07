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В Netflix намерены побороться за права на трансляции Формулы-1

В Netflix намерены побороться за права на трансляции Формулы-1
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Стриминговая платформа Netflix намеревается побороться с ESPN за права на освещение гонок Формулы-1. Об этом сообщает The Times.

Об интересе Netflix к правам на вещание Формулы-1 в США сообщалось ещё в 2022 году, когда у ESPN истекало предыдущее соглашение, однако тогда контракт был продлён. Сделка ESPN с Формулой-1 оценивается в $ 90 млн. Ожидается, что Netflix попробует заполучить эксклюзивные права на трансляции с сезона-2026.

Как сообщает источник, интерес Netflix никак не повлияет на трансляции на британском телевидении — Sky Sports обладает эксклюзивными правами на территории Великобритании до 2029 года.

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