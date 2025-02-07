Култхард выдвинул теорию о причине аварии Хэмилтона на тестах с «Феррари»

Бывший шотландский гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард высказался об аварии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на тестах с «Феррари» в Барселоне.

«В Барселоне у Льюиса был небольшой инцидент. Любой подобный инцидент можно называть аварией. Сходить с гонки — профессиональный риск. Неважно, кто вы — Айртон Сенна, Михаэль Шумахер или нынешний пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Любой пилот вылетал с трассы в какой-то момент.

Я считаю, что всё достаточно просто. Льюису нужно привыкнуть к различным системам в «Феррари». Речь идёт о гибридном двигателе, так что это не естественное ускорение крутящего момента двигателя внутреннего сгорания. Думаю, что он настолько увяз в своих мыслях о гибридном двигателе «Мерседеса», что был пойман врасплох», — приводит слова Култхарда RacingNews365.