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«Чувствую себя как дома». Хэмилтон — о переходе в «Феррари»

«Чувствую себя как дома». Хэмилтон — о переходе в «Феррари»
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о первых неделях, проведённых в итальянской команде.

«Чувствую себя как дома», — написал в социальных сетях Хэмилтон.

Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. 20 января 2025 года британец прибыл на базу «Скудерии», где провёл знакомство с сотрудниками гоночного коллектива. В завершившемся сезоне «Королевских гонок» Хэмилтон занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

18 февраля в Лондоне состоится полноценная презентация ливрей всех команд Формулы-1. Это мероприятие приурочено к 75-летию чемпионата мира.

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