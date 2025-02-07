Экс-пилот Ф-1 назвал гонщика, который может стать главным сюрпризом сезона-2025

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс уверен, что австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри сможет дать бой своему напарнику Ландо Норрису в новом сезоне чемпионата мира.

«Кто из пилотов «Макларена» будет успешнее на лучшей машине? Оскар Пиастри. Он добился невероятного успеха в младших Формулах, выиграв все чемпионаты. Он привык к этому, он знает, что он — чемпион. У него есть скорость, а также равновесие и психологическая устойчивость, чтобы распределить это на весь сезон.

Формально да, если «Макларен» станет главной угрозой «Ред Булл», то, вероятно, победит Ландо Норрис. Но я всё равно считаю, что Пиастри может стать очередным большим сюрпризом», — приводит слова Яна Ламмерса RacingNews365.