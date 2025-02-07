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«Альпин» стала спонсором «Прамака» в MotoGP

«Альпин» стала спонсором «Прамака» в MotoGP
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Бренд спортивных автомобилей «Альпин» станет спонсором команды MotoGP «Прамак». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Помимо Формулы-1 и чемпионата мира по гонкам на выносливость, „Альпин“ увеличивает своё присутствие в авто- и мотоспорте, придя в чемпионат MotoGP. Альянс с „Прамаком“ создаст новые впечатления для фанатов автоспорта», — заявил Антоннони Лабате, директор по маркетингу «Альпин».

Это не первый раз, когда «Прамак» сотрудничает с Ф-1. В 2021 году на байках Хорхе Мартина и Жоанна Зарко размещались логотипы Формулы-1. Эта инициатива стала результатом общих интересов и дружбы между руководителем «Прамака» Паоло Кампиноти и генеральным директором Ф-1 Стефано Доменикали.

В сезоне-2024 гонщик «Прамака» Хорхе Мартин стал чемпионом MotoGP.

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