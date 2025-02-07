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В «Альпин» провели сравнительные тесты Дуэна и Колапинто

В «Альпин» провели сравнительные тесты Дуэна и Колапинто
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Команда Формулы-1 «Альпин» провела сравнительные тесты для Франко Колапинто и Джека Дуэна на трассе в Барселоне. Об этом сообщает издание Nextgen-Auto.

Как информирует источник, пилоты провели время за рулём машин 2022 и 2023 годов. В команде ставили перед собой цель сравнить скорость аргентинца и австралийца.

Консультант «Альпин» Флавио Бриаторе по итогам тестов запросил детализированный отчёт по результатам, в котором, помимо скорости, должно быть высказано мнение о качестве обратной связи, командной работе пилотов и стрессоустойчивости.

Ранее Бриаторе опубликовал в социальных сетях фотографию Колапинто, покидающего кокпит «Альпин», раскрашенный в тестовые чёрные цвета. Официально команда не сообщала о проведении тестов.

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