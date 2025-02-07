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Тото Вольф: уход Хэмилтона был верным решением для обеих сторон

Тото Вольф: уход Хэмилтона был верным решением для обеих сторон
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об уходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из команды.

«Это решение было верным для обеих сторон. Если посмотреть на фото с первого визита Хэмилтона в Маранелло, эта фотография на фоне дома Энцо Феррари… В этом есть что-то культовое. У Льюиса есть свой стиль. Мы же решили пойти другим путём. Мы пытаемся создать команду с молодым пилотом, в дополнение к Джорджу Расселлу, которого по какой-то причине мало упоминают. У нас есть более опытный пилот, который уже побеждал в Гран-при, и есть молодой гонщик. Так что да, это начало чего-то нового для обеих сторон», — приводит слова Тото Вольфа Crash.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» после 12 лет выступлений за команду. В составе «Мерседеса» он шесть раз становился чемпионом мира.

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