Андреа Стелла не согласился возглавить «Макларен» с первого раза

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, как руководитель команды Формулы-1 Андреа Стелла отказал ему в первый раз при предложении возглавить коллектив.

«Я просил Андреа Стеллу стать руководителем команды ещё в 2019 или 2020 году, но он чувствовал, что ещё не готов. У Андреа очень мало самомнения, он не из тех людей, которые сразу говорят: «Было бы здорово стать руководителем команды». Он просто считал, что он не готов, хотя я думал иначе. В итоге я убедил его занять эту роль, но, когда я сделал ему предложение, это не было мгновенным «да». Ему потребовались выходные, чтобы свыкнуться с этой мыслью», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.