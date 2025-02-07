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«Кик-Заубер» показал комбинезоны пилотов на сезон-2025

«Кик-Заубер» показал комбинезоны пилотов на сезон-2025
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Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» в социальных сетях показала, как будут выглядеть комбинезоны пилотов команды, немца Нико Хюлькенберга и бразильца Габриэла Бортолето в сезоне-2025 Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Кик-Заубера»

Фото: Пресс-служба «Кик-Заубера»

В минувшем сезоне «Кик-Заубер» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Вице-чемпион серии финский ветеран Валттери Боттас занял 22-е место в личном зачёте, китаец Гуаньюй Чжоу стал 20-м.

Напомним, для чемпиона Формулы-2 Габриэла Бортолето предстоящий сезон станет дебютным в Формуле-1. Карьерой Бортолето занимается двукратный чемпион Формулы-1, трёхкратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Ранее сообщалось, что команда уже летом откроет новый технологический центр в британской «долине автоспорта».

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