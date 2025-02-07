Исак Хаджар: я вовсе не так агрессивен, как могут подумать люди

Новобранец «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своей репутации грубого пилота из-за постоянных жалоб по радио.

«Многие гонщики говорят, что, когда они надевают шлем и выходят на трассу, они становятся другими. Если честно, то во время пилотажа я чувствую себя спокойным и собранным. Я много думаю во время гонки и осознаю опасность. Я не сказал бы, что вне машины я становлюсь другим человеком. Может быть, на самом деле я вовсе не так агрессивен, как могут подумать люди. Но по моим радиопереговорам можно подумать, что я злой и грубый. Но я просто эмоциональный и страстный человек. Поэтому иногда могу быть грубым», — приводит слова Хаджара RaceFans.

В Формуле-2 Хаджар запомнился своими частыми жалобами на соперников. По итогам минувшего сезона Хаджар стал вице-чемпионом серии, уступив будущему новичку «Кик-Заубер» Габриэлу Бортолето. В составе «Рейсинг Буллз» Хаджар заменит Лиама Лоусона, переходящего в «Ред Булл».