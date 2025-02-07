На Леклере треснул комбинезон на фотосессии «Феррари»

Команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала в своих социальных сетях забавный видеоролик, на котором у пилота коллектива Шарля Леклера произошла неприятная ситуация с комбинезоном во время съёмок промоматериалов. Комбинезон на Леклере немного треснул.

Не обошлось без шуток о том, что во время праздников Леклер много ел, ну и, конечно, Шарль объяснил, что комбинезоны для съёмок специально делают уже, чтобы фотографии получались красивее.

В прошлом сезоне Формулы-1 Шарль занял третье место в общем зачёте пилотов. В общей сложности монегаск набрал 356 очков. Чемпионом стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для нидерландца это чемпионство стало четвёртым в карьере.

Напарником Леклера в новом сезоне Формулы-1 станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. В завершившемся сезоне «Королевских гонок» Хэмилтон занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.