Антонелли не выступит на шинных тестах «Мерседеса» в Хересе

Команда Формулы-1 «Мерседес» опредлилась с программой на ближайшие тесты. Коллектив в середине февраля на трассе в Хересе примет участие в шинных тестах «Пирелли», которые итальянская компания традицонно проводит в течение года. Следующие тесты пройдут с 13 по 14 февраля.

Как сообщает AutoRacer, в команде приняли решение оба тестовых дня отдать британскому гонщику Джорджу Расселлу. Что касается новобранца команды, итальянца Андреа Кими Антонелли, то он вернётся за руль 25 февраля во время шейкдауна нового болида на сезон-2025.

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке.