Создатель российского суперкара рассказал, в чём Rossa превосходит Ferrari

Известный российский гонщик Роман Русинов, который также является создателем отечественного суперкара Rossa, рассказал об истории создания автомобиля и в каком компоненте он превосходит Ferrari.

«Машина, на мой взгляд, получилась очень высокотехнологичной. Спереди и сзади крэш-боксы, которые редко встречаются на автомобилях GT. На самом деле, они есть только у Ferrari, да и то не столь передовая технология, как у нас, — рассказал в интервью «Чемпионату» Роман Русинов. — Rossa построена вокруг карбонового монокока уровня лемановских прототипов — это и жёсткость, и безопасность, и меньший вес.

Rossa LM GT Фото: Rossa Cars

Фактически на передний и задний крэш-боксы приходится больше половины всех карбоновых элементов машины. Даже конструкция дверей представляет собой фактически крэш-бокс — двери заполнены энергопоглощающей пеной для дополнительной защиты от боковых ударов, даже петли дверей сделаны карбоновыми ради безопасности. Важно, что в случае столкновений можно поменять только повреждённые элементы без необходимости перестраивать машину вокруг нового шасси».

Напомним, суперкар Rossa был представлен в ноябре 2023 года. Одним из конструкторов автомобиля выступил Игорь Ермилин, бывший главный конструктор Marussia Motors. Тогда сообщалось, что под капотом у Rossa 5,2-литровый двигатель Judd V10 для гонок на выносливость, который развивает 800 лошадиных сил. До 100 км/ч Rossa разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость машины — 380 км/ч.

Rossa LM GT Фото: Rossa Cars

Публичный дебют новинки состоялся в августе 2024 года в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв», а в середине января 2025-го Rossa LM GT дебютировала в гонках, выйдя на старт «24 часов Дубая».