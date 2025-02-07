Джордан: Расселл взял машину за рога и заставил её работать иначе, в отличие от Хэмилтона

Бывший владелец команды «Джордан» в Формуле-1 Эдди Джордан поделился мнением о выступлении британских пилотов Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в минувшем сезоне Ф-1.

«Джордж Расселл взял машину за рога и заставил её работать иначе, в отличие от Льюиса. Хэмилтон выступает на трассе с пяти, семи или восьми лет, поэтому он не стал бы управлять болидом, который ему не подходит.

Не знаю, видели ли вы его недавнее личное интервью, в котором он сказал Тото и Боно, что с задней частью машины есть серьёзные проблемы: она не придаёт уверенности в поворотах. Льюис просто не чувствовал, что болид даёт ему достаточно уверенности, чтобы достичь уровня, необходимого для завоевания поул-позиций и побед в гонках.

Тем не менее Джордж Расселл превзошёл Хэмилтона в квалификационных заездах и в некоторой степени в гонках. Джордж — талантливый гонщик с большим будущим, и мы с нетерпением ждём его выступлений в следующем году», — приводит слова Джордана портал GPblog.